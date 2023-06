Promenons nous…dans les Hautes Vosges auberge du Schmargult La Bresse, 8 juillet 2023, La Bresse.

Promenons nous…dans les Hautes Vosges 8 – 12 juillet auberge du Schmargult -Pour les familles bénéficiant des aides du dispositif « colo apprenante » La participation des familles sera de 40 €.

-Pour les familles avec un QF de + de 1500 € et ne correspondant pas aux critères du dispositif, le tarif sera de 327 €

Promenons nous….dans les Hautes Vosges

du 8 au 12 juillet Séjour en itinérance adapté aux enfants.

Encadrement important 1 pour 4 enfants. Nous vivrons ce séjour comme les vacances d’une famille nombreuse. Nous favoriserons la cohésion du groupe, l’entraide et les moments d’autonomie, le respect des besoins de chacun. Accueil le 8 juillet à 9H devant la salle polyvalente de Maizières-Lès-Vic. Nous coucherons dans des lieux différents (bivouac, refuge, camping, chez l’habitant, fermes auberges ou cabane gardée ou non…) Chacun participera aux tâches quotidiennes; préparation des repas, vaisselle et rangement, tenue de sa tente.

Activités loisirs à créer ensemble.

Le 12 juillet journée en famille à Géradmer à l’Accro’sphère(site d’acrobranche et de via ferrata)

Les activités de renforcement scolaire

Elles se feront de manière informelle, avec l’aide de Valéry Poirot, accompagnateur de montagne et Marie-Christine Karas guide nature, pour développer la curiosité, le plaisir d’apprendre et font partie intégrante du projet global du séjour.Séléna et Cynthia les aideront à rédiger la restitution du séjour.

Activité randonnée

Ce séjour en itinérance est adapté aux enfants.

Marie-Christine nous apprendra à nous orienter avec carte et boussole mais aussi avec le GPS. Nous coucherons dans des lieux différents (bivouac, refuge, camping, chez l’habitant, fermes auberges ou cabane gardée ou non…)

Nous profiterons des balades pour découvrir la diversité des paysages vosgiens ; chaumes, forêts, tourbières, cascades, lacs, les sites naturels d’escalade de la Martinswand et du petit Hohneck, et pour initier les enfants à la quiétude attitude (acquisition des bons réflexes à adopter dans le milieu naturel pour préserver la tranquillité des espèces les plus fragiles).

Au programme des sentiers remarquables, le sentier des névés et les rochers de Hirschteine. Au Hohneck, nous irons voir les chamois en fin de journée, assister à la traite des vaches et à la fabrication du fromage, nous dégusterons des plats typiques de la région : tofaille (spécialité vosgienne préparée avec des pommes de terre, des oignons, des lardons, de la viande fumée et du blanc de poireau) et tarte aux myrtilles…

Valery, accompagnateur en montagne, nous parlera d’astronomie et nous dormirons avec lui à la belle étoile. Il nous guidera sur le sentier escarpé des rochers de Hirschteine.

Restitution du séjour

Nous choisirons ensemble du moyen de restitution du séjour.(journal, BD, diaporama,jeux…). Nous valoriserons les recherches documentaires personnelles, le travail de groupe et l’entraide. Les encadrantes seront là pour encourager, aider dans la méthodologie, pour favoriser l’autonomie. Elles sont des accompagnantes non des enseignantes. Les enfants bénéficient donc de 4 à 5 heures d’activités d’apprentissage par jour, sur le terrain, mais toujours par la pratique et organisées sous une forme attractive.

