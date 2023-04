Séminaire « Innover pour moins jeter: limites et opportunités » Auberge du Prieuré Amboise Catégories d’Évènement: Amboise

Indre-et-Loire Séminaire « Innover pour moins jeter: limites et opportunités » Auberge du Prieuré, 6 mai 2023, Amboise. Séminaire « Innover pour moins jeter: limites et opportunités » Samedi 6 mai, 10h00 Auberge du Prieuré Sur inscription avant le 3 mai 2023 Samedi 6 mai 2023, 10h-14h: Séminaire « Innover pour moins jeter: limites et opportunités »

– 10h: accueil des participants

– 10h30-12h30: Communication et discussion libre sur le thème du jour

– 12h30-14h: Poursuites des échanges autour d’un buffet Séminaire organisé par Zéro Déchet Touraine avec le soutien de la Skellig Foundation.

Participation gratuite avec inscription préalable obligatoire avant le 3 mai. Nombre de places limité. Auberge du Prieuré 2 rue du Clos Lucé, 37400 AMBOISE Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/inscription-au-seminaire-innover-pour-moins-jeter-limites-et-opportunites-1682316501 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T10:00:00+02:00 – 2023-05-06T14:00:00+02:00

2023-05-06T10:00:00+02:00 – 2023-05-06T14:00:00+02:00 prévention déchets Détails Catégories d’Évènement: Amboise, Indre-et-Loire Autres Lieu Auberge du Prieuré Adresse 2 rue du Clos Lucé, 37400 AMBOISE Ville Amboise Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Auberge du Prieuré Amboise

Auberge du Prieuré Amboise Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amboise/

Séminaire « Innover pour moins jeter: limites et opportunités » Auberge du Prieuré 2023-05-06 was last modified: by Séminaire « Innover pour moins jeter: limites et opportunités » Auberge du Prieuré Auberge du Prieuré 6 mai 2023 Amboise Auberge du Prieuré Amboise

Amboise Indre-et-Loire