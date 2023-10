Renat Sette – Jaumeto Ramel – Gianluca Dessi Auberge du Moulin Villeperdrix, 17 novembre 2023, Villeperdrix.

Villeperdrix,Drôme

Maçon dans le bâti traditionnel, chanteur et conteur, Renat Sette valorise, dans un même esprit de pratique, les savoirs et les chants populaires..

2023-11-17 19:00:00 fin : 2023-11-17 . EUR.

Auberge du Moulin

Villeperdrix 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Renat Sette is a mason in the traditional building trade, a singer and a storyteller, and he puts his practical knowledge and folk songs to good use.

Renat Sette es albañil en el oficio tradicional de la construcción, cantante y cuentacuentos, y utiliza el mismo enfoque práctico para promover los conocimientos y las canciones populares.

Renat Sette ist Maurer im traditionellen Bauwesen, Sänger und Geschichtenerzähler und wertet in einem gemeinsamen Geist der Praxis das Wissen und die Volkslieder auf.

