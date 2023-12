REPAS DU NOUVEL AN Auberge du Mas Villefort, 31 décembre 2023 07:00, Villefort.

Villefort,Lozère

L’auberge du Mas vous propose un repas convivial pour fêter le nouvel an avec un repas 100% maison.

Animation : grooves du nouveau monde en 33 et 45 tours par Boboundé

Au menu :

Coupe de champagne, mise en bouche

Truite fumée de Villefort, petits bli….

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Auberge du Mas Mas de la Barque

Villefort 48800 Lozère Occitanie



L’auberge du Mas invites you to celebrate the New Year with a 100% home-cooked meal.

Entertainment: 33 and 45 rpm grooves from the new world by Boboundé

Menu:

Glass of champagne, appetizer

Smoked trout from Villefort, small bli…

El Auberge du Mas le invita a celebrar el Año Nuevo con una comida 100% casera.

Entretenimiento: música del nuevo mundo en 33 y 45 rpm a cargo de Boboundé

El menú:

Copa de champán, aperitivo

Trucha ahumada de Villefort, bli…

Die Auberge du Mas lädt Sie zu einem geselligen Essen ein, um das neue Jahr mit einer 100% hausgemachten Mahlzeit zu feiern.

Animation: Grooves aus der neuen Welt auf 33 und 45 Umdrehungen von Boboundé

Auf dem Menü:

Glas Champagner, mise en bouche

Geräucherte Forelle aus Villefort, kleine Bli…

Mise à jour le 2023-12-04 par 48 – OT Mont Lozère