Dîner de la Saint-Sylvestre Auberge du Cheval Blanc Brugnac, 31 décembre 2023, Brugnac.

Brugnac Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31

Cuisine à la cheminée, musicien et DJ set.

Cocktail agenais et croquettes de Patta Negra, garbure au chaudron, carpaccio de magret de canard et tartare de truite, vol au vent de rie de veau foie gras, pintade avec farce aux cèpes, cabécou en aumônière miel et noisettes, poire pochée, café gourmand..

EUR.

Auberge du Cheval Blanc Lieu-dit Le Râle

Brugnac 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Lot-et-Tolzac