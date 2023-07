Menu du dimanche midi : les bons plats à l’ancienne Auberge du Cheval Blanc Brugnac, 13 juillet 2023, Brugnac.

Brugnac,Lot-et-Garonne

L’Auberge du Cheval Blanc vous propose son menu du dimanche : les bons plats à l’ancienne !

Produits locaux, cuisine maison, spécialités au safran, grillades au feu de bois.

Salle climatisée, terrasse panoramique.

Réservation préalable..

2023-07-13 fin : 2023-08-31 . .

Auberge du Cheval Blanc Lieu-dit Le Râle

Brugnac 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Auberge du Cheval Blanc offers you its Sunday menu: good old-fashioned food!

Local produce, home cooking, saffron specialties, wood-fired grills.

Air-conditioned dining room, panoramic terrace.

Prior booking required.

El Auberge du Cheval Blanc le propone su menú dominical: ¡comida a la antigua usanza!

Productos locales, cocina casera, especialidades con azafrán, parrilla de leña.

Comedor climatizado, terraza panorámica.

Reserva previa.

Die Auberge du Cheval Blanc bietet Ihnen ihr Sonntagsmenü an: gute Gerichte nach alter Art!

Lokale Produkte, hausgemachte Küche, Spezialitäten mit Safran, Grillen am Holzfeuer.

Klimatisierter Saal, Panoramaterrasse.

Vorherige Reservierung.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Lot-et-Tolzac