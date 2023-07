Soirées du samedi : rôtissoire géante ! Auberge du Cheval Blanc Brugnac, 13 juillet 2023, Brugnac.

Brugnac,Lot-et-Garonne

L’Auberge du Cheval Blanc vous propose sa soirée spéciale rôtissoire géante !

Produits locaux, cuisine maison, spécialités au safran, grillades au feu de bois.

Salle climatisée, terrasse panoramique.

Réservation préalable..

2023-07-13 fin : 2023-08-31 . .

Auberge du Cheval Blanc Lieu-dit Le Râle

Brugnac 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Auberge du Cheval Blanc invites you to its special giant rotisserie evening!

Local produce, home cooking, saffron specialties, wood-fired grills.

Air-conditioned dining room, panoramic terrace.

Prior booking required.

El Auberge du Cheval Blanc le invita a su velada especial de asador gigante

Productos de la tierra, cocina casera, especialidades al azafrán, parrilla de leña.

Comedor climatizado, terraza panorámica.

Reserva previa.

Die Auberge du Cheval Blanc bietet Ihnen ihren Spezialabend mit Riesenbraten an!

Lokale Produkte, hausgemachte Küche, Spezialitäten mit Safran, Grillen am Holzfeuer.

Klimatisierter Saal, Panoramaterrasse.

Vorherige Reservierung.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Lot-et-Tolzac