Montlebon Atelier de cuisine à l’Auberge du Charron (25) Auberge du Charron Montlebon, 2 octobre 2023, Montlebon. Atelier de cuisine à l’Auberge du Charron (25) Lundi 2 octobre, 15h00 Auberge du Charron Les délégués de la MSA de Franche-Comté mettent en place un atelier de cuisine à l’Auberge du Charron situé à Montlebon (25). L’objectif : mettre en avant la diététique et les différentes cuissons, tout en étant dans le partage en guidant les participants dans l’élaboration de leurs recettes. L’idée est de faire un menu complet en les faisant cuisiner de 15h à 19h. Ensuite, les participants dégusteront ce qu’ils ont réalisé. Auberge du Charron 9 la Voie Bournez, 25500 Montlebon Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

