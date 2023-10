Soirée Beaujolais à l’auberge du Botaniste Auberge du Botaniste Boissières, 16 novembre 2023, Boissières.

Boissières,Lot

Venez profiter d’une soirée beaujolais à l’auberge du botaniste le jeudi 16 novembre à partir de 20h

Pensez à reserver.

2023-11-16 20:00:00 fin : 2023-11-16 . 32 EUR.

Auberge du Botaniste Bois du Claux

Boissières 46150 Lot Occitanie



Come and enjoy a Beaujolais evening at the Auberge du Botaniste on Thursday November 16th from 8pm

Don’t forget to book

Venga a disfrutar de una velada Beaujolais en el Auberge du Botaniste el jueves 16 de noviembre a partir de las 20:00 horas

No olvide reservar

Genießen Sie am Donnerstag, den 16. November ab 20 Uhr einen Beaujolais-Abend in der Auberge du Botaniste

Denken Sie daran zu reservieren

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Cahors – Vallée du Lot