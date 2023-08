Balade musicale, Le marcheur vivant Auberge des dauphins Saou, 16 septembre 2023, Saou.

Saou,Drôme

40 ans des journées du patrimoine européen. Dans le cadre de la thématique Patrimoine vivant, l’ensemble Orbis propose une balade musicale basée sur le nouveau répertoire. Une balade à l’écoute des mondes sonores du vivant..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 16:00:00. .

Auberge des dauphins

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



40 years of European Heritage Days. As part of the Living Heritage theme, the Orbis ensemble offers a musical stroll based on the new repertoire. A stroll to listen to the sound worlds of the living.

40 años de Jornadas Europeas del Patrimonio. En el marco del tema « Patrimonio vivo », el conjunto Orbis propone un paseo musical basado en el nuevo repertorio. Un paseo para escuchar los mundos sonoros de los vivos.

40 Jahre Europäische Tage des Denkmals. Im Rahmen des Themas Lebendiges Kulturerbe schlägt das Ensemble Orbis einen musikalischen Spaziergang vor, der auf dem neuen Repertoire basiert. Ein Spaziergang, um den Klangwelten des Lebendigen zu lauschen.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme du Val de Drôme