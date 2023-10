Balade Les petits génies de la forêt : Le voyage des plantes Auberge des Dauphins – Maison de Site de la Forêt de Saoû Saou, 3 novembre 2023, Saou.

Saou,Drôme

Cet automne, les petits génies de la forêt sont invités à découvrir les secrets de l’arbre !

Les plantes voyages et explorent le monde !.

2023-11-03 14:00:00 fin : 2023-11-03 16:00:00. EUR.

Auberge des Dauphins – Maison de Site de la Forêt de Saoû Forêt de Saoû

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This autumn, the little geniuses of the forest are invited to discover the secrets of the tree!

Plants travel and explore the world!

¡Este otoño, los pequeños genios del bosque están invitados a descubrir los secretos del árbol!

¡Las plantas viajan y exploran el mundo!

In diesem Herbst sind die kleinen Waldgenies eingeladen, die Geheimnisse des Baumes zu entdecken!

Pflanzen reisen und erkunden die Welt!

