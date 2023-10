Balade Les petits génies de la forêt : La biodiversité on en parle ? Auberge des Dauphins – Maison de Site de la Forêt de Saoû Saou, 28 octobre 2023, Saou.

Saou,Drôme

Jeunes explorateurs, en route pour une plongée au cœur de cette notion fondamentale ! La biodiversité, la biodiversité… tout le monde en parle, mais c’est quoi au juste ?.

2023-10-28 14:00:00 fin : 2023-10-28 16:00:00. EUR.

Auberge des Dauphins – Maison de Site de la Forêt de Saoû Forêt de Saoû

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Young explorers, let’s get to the heart of this fundamental concept! Biodiversity, biodiversity? everyone talks about it, but what exactly is it?

Jóvenes exploradores, ¡vamos al meollo de este concepto fundamental! Biodiversidad, biodiversidad… todo el mundo habla de ella, pero ¿qué es exactamente?

Junge Forscher machen sich auf den Weg, um diesen grundlegenden Begriff zu erforschen Biodiversität, Biodiversität, alle reden davon, aber was ist das eigentlich?

Mise à jour le 2023-09-30 par Office de Tourisme du Val de Drôme