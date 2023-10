Enquête Les petits génies de la forêt : quel est cet arbre ? Auberge des Dauphins – Maison de Site de la Forêt de Saoû Saou, 26 octobre 2023, Saou.

Saou,Drôme

La forêt de Saoû offre une biodiversité incroyable, mais comment s’y retrouver et reconnaître chacun de ses arbres ?

Cet automne, les petits génies de la forêt sont invités à découvrir les secrets de l’arbre !.

2023-10-26 14:00:00 fin : 2023-10-26 16:00:00. EUR.

Auberge des Dauphins – Maison de Site de la Forêt de Saoû Forêt de Saoû

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Saoû forest offers incredible biodiversity, but how do you find your way around and recognize each tree?

This autumn, the little geniuses of the forest are invited to discover the secrets of the tree!

El bosque de Saoû ofrece una biodiversidad increíble, pero ¿cómo orientarse y reconocer cada árbol?

Este otoño, los pequeños genios del bosque están invitados a descubrir los secretos de los árboles

Der Wald von Saoû bietet eine unglaubliche Artenvielfalt, aber wie kann man sich hier zurechtfinden und jeden einzelnen Baum erkennen?

Diesen Herbst sind die kleinen Waldgenies eingeladen, die Geheimnisse der Bäume zu entdecken!

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme du Val de Drôme