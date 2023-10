Ballade en forêt : Le Peuple des Forêts Auberge des Dauphins – Maison de Site de la Forêt de Saoû Saou, 15 octobre 2023, Saou.

Saou,Drôme

Quand la littérature scientifique devient poésie autour d’un choix de textes par Colin Niel et de la pratique du dessin avec Géraldine Alibeu: une invitation au butinage créatif, chemin faisant..

2023-10-15 14:30:00 fin : 2023-10-15 16:30:00. .

Auberge des Dauphins – Maison de Site de la Forêt de Saoû Forêt de Saoû

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



When scientific literature becomes poetry, with a selection of texts by Colin Niel and drawing by Géraldine Alibeu: an invitation to creative browsing along the way.

Cuando la literatura científica se convierte en poesía, con una selección de textos de Colin Niel y dibujos de Géraldine Alibeu, es una invitación a explorar el lado creativo de la materia.

Wenn wissenschaftliche Literatur zur Poesie wird, mit einer Auswahl von Texten von Colin Niel und Zeichnungen von Géraldine Alibeu: eine Einladung zum kreativen Stöbern auf dem Weg.

