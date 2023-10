Conférence – Qu’est ce qu’un arbre ? Auberge des Dauphins – Maison de Site de la Forêt de Saoû Saou, 7 octobre 2023, Saou.

Saou,Drôme

Qu’est-ce qu’un arbre ?

Au cours de cette conférence, nous voyagerons sur les cinq continents à la découverte des arbres, de leur forme et de leur fonctionnement dans toute leur diversité..

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 12:00:00. .

Auberge des Dauphins – Maison de Site de la Forêt de Saoû Forêt de Saoû

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



What is a tree?

In this lecture, we’ll travel to five continents to discover trees, their form and function in all their diversity.

¿Qué es un árbol?

En esta charla viajaremos por los cinco continentes para descubrir los árboles, su forma y su funcionamiento en toda su diversidad.

Was ist ein Baum?

Während dieser Konferenz reisen wir durch die fünf Kontinente und entdecken Bäume, ihre Form und ihre Funktionsweise in all ihrer Vielfalt.

