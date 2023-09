Les experts de la forêt: la gestion forestière Auberge des Dauphins – Maison de Site de la Forêt de Saoû Saou, 1 octobre 2023, Saou.

Saou,Drôme

La gestion forestière, les rôles de la forêt et ses enjeux. Balade avec les techniciens ONF. Départ parking sables blancs. Sur réservation..

2023-10-01 09:30:00 fin : 2023-10-01 12:00:00. EUR.

Auberge des Dauphins – Maison de Site de la Forêt de Saoû Forêt de Saoû

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Forest management, the role of the forest and its challenges. Walk with ONF technicians. Departure from sables blancs parking lot. Reservations required.

Gestión forestal, el papel del bosque y las cuestiones en juego. Paseo con los técnicos de la ONF. Salida desde el aparcamiento de Sables Blancs. Reserva obligatoria.

Die Waldbewirtschaftung, die Rollen des Waldes und seine Herausforderungen. Spaziergang mit den ONF-Technikern. Start auf dem Parkplatz Sables Blancs. Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme du Val de Drôme