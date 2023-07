couleurs sauvages, secrets de plantes Auberge des Dauphins – Maison de Site de la Forêt de Saoû Saou, 19 juillet 2023, Saou.

Saou,Drôme

Découvrez les propriétés des plantes de la forêt au travers de petits ateliers itinérants. Avec l’accès à des couleurs imprévues vous pourrez alors écrire, imprimer et décorer une carte à emporter..

2023-07-19 15:00:00 fin : 2023-07-19 17:00:00. EUR.

Auberge des Dauphins – Maison de Site de la Forêt de Saoû Forêt de Saoû

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the properties of the forest’s plants through small, itinerant workshops. With access to unexpected colors, you’ll be able to write, print and decorate a card to take home.

Descubra las propiedades de las plantas del bosque a través de pequeños talleres itinerantes. Con acceso a colores inesperados, podrás escribir, imprimir y decorar una tarjeta para llevarte a casa.

Entdecken Sie in kleinen Wanderworkshops die Eigenschaften der Pflanzen des Waldes. Mit dem Zugang zu unvorhergesehenen Farben können Sie dann eine Karte zum Mitnehmen schreiben, drucken und verzieren.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de Tourisme du Val de Drôme