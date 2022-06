Auberge des Dauphins / Forêt de Saoû : Les Ailes de la Forêt

2022-08-04 15:30:00 15:30:00 – 2022-08-04 17:30:00 17:30:00 EUR 9 9 À la découverte du peuple des oiseaux.

Au cours de cette balade, nous tenterons d’observer les oiseaux qui peuplent la forêt. Munis d’une paire de jumelles, les participants solliciteront leurs sens: la vue, l’écoute, le toucher, les odeurs. dernière mise à jour : 2022-05-27 par

