Concert Lyrique Auberge des campanules La Chabanne, 25 juillet 2023, La Chabanne.

La Chabanne,Allier

Andréa ADHUMEAU GAZEAU, Mezzo soprano

Aurélien ADHUMEAU, Ténor & Chef de Chœur

Elia GATTULLO, pianiste



Ces artistes professionnels sont accompagnés d’un chœur amateur de femmes créé pour l’occasion

De l’opéra, de l’opérette, de la musique sacrée, ….

2023-07-25 17:00:00 fin : 2023-07-25 18:00:00. .

Auberge des campanules Le bourg

La Chabanne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Andréa ADHUMEAU GAZEAU, Mezzo soprano

Aurélien ADHUMEAU, Tenor & Choirmaster

Elia GATTULLO, pianist



These professional artists are accompanied by an amateur women’s choir created for the occasion

Opera, operetta, sacred music, …

Andréa ADHUMEAU GAZEAU, Mezzo soprano

Aurélien ADHUMEAU, Tenor y director de orquesta

Elia GATTULLO, Pianista



Estos artistas profesionales están acompañados por un coro de mujeres aficionadas creado para la ocasión

Ópera, opereta, música sacra, …

Andréa ADHUMEAU GAZEAU, Mezzosopran

Aurélien ADHUMEAU, Tenor & Chorleiter

Elia GATTULLO, Pianistin



Diese professionellen Künstler werden von einem eigens für diesen Anlass gegründeten Amateur-Frauenchor begleitet

Oper, Operette, geistliche Musik, …

Mise à jour le 2023-07-16 par Vichy Destinations