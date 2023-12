Borce en fête Auberge de l’Ours Borce, 30 décembre 2023, Borce.

Borce Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-30 20:30:00

fin : 2023-12-30 23:00:00

Au programme de Borce en fête Jam session avec le pianiste Christophe Barennes. Ramenez vos instruments, textes et chansons !

Pianiste de formation, classique et Jazz, Christophe Barennes a joué dans de nombreux festivals, sur les scènes nationales et internationales. Aussi bien avec des formations Jazz, musiques du monde (Afrobeat, Latino, etc) et chansons françaises !

Libre participation.

EUR.

Auberge de l’Ours

Borce 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn