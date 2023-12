Borce en fête Auberge de l’Ours Borce, 29 décembre 2023, Borce.

Borce Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 20:30:00

fin : 2023-12-29 23:00:00

Au programme de Borce en fête un cabaret atypique qui pique ! Tantôt loufoque, drôle et coquin, impertinent et déjanté, paillard et poétique, toujours gai. Le duo Batello vous réchauffera le cœur et débloquera toutes vos tensions. Pour finir l’année en chansons, sur des notes de musique et des rimes décalées ! Avec Batitta (accordéon / guitare) et Elodie (voix).

Libre participation.

EUR.

Auberge de l’Ours

Borce 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



