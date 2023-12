Borce en fête Auberge de l’Ours Borce, 28 décembre 2023, Borce.

Borce Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 19:00:00

fin : 2023-12-28 23:00:00

Au programme de Borce en fête ,

16h-18h30 : Initiation au Kamélé n’goni (harpe traditionnelle malienne avec Jérôme Forsans, luthier. 2 sessions 1h15 (salle pour tous) sur inscription, 5-7€

19h : Contes à l’Auberge de l’Ours

Jérôme et ses stagiaires accompagneront les conteurs de la vallée au Kamélé n’gori avec la présence du musicien Haydar Iscen au Saz !

20h30 : Concert d’Alicia Canguero Izaguirre (Jaca/Amérique latine) à l’Auberge de l’Ours, chanteuse guitariste mêlent Bossa Nova, jazz et Folk latino-américain, ayant joué au festival « Pirineo-Sur » et dans des festivals du monde entier. Ses compos et reprises vous feront voyager, danser et chanter !

Libre participation.

Au programme de Borce en fête ,

16h-18h30 : Initiation au Kamélé n’goni (harpe traditionnelle malienne avec Jérôme Forsans, luthier. 2 sessions 1h15 (salle pour tous) sur inscription, 5-7€

19h : Contes à l’Auberge de l’Ours

Jérôme et ses stagiaires accompagneront les conteurs de la vallée au Kamélé n’gori avec la présence du musicien Haydar Iscen au Saz !

20h30 : Concert d’Alicia Canguero Izaguirre (Jaca/Amérique latine) à l’Auberge de l’Ours, chanteuse guitariste mêlent Bossa Nova, jazz et Folk latino-américain, ayant joué au festival « Pirineo-Sur » et dans des festivals du monde entier. Ses compos et reprises vous feront voyager, danser et chanter !

Libre participation

Au programme de Borce en fête ,

16h-18h30 : Initiation au Kamélé n’goni (harpe traditionnelle malienne avec Jérôme Forsans, luthier. 2 sessions 1h15 (salle pour tous) sur inscription, 5-7€

19h : Contes à l’Auberge de l’Ours

Jérôme et ses stagiaires accompagneront les conteurs de la vallée au Kamélé n’gori avec la présence du musicien Haydar Iscen au Saz !

20h30 : Concert d’Alicia Canguero Izaguirre (Jaca/Amérique latine) à l’Auberge de l’Ours, chanteuse guitariste mêlent Bossa Nova, jazz et Folk latino-américain, ayant joué au festival « Pirineo-Sur » et dans des festivals du monde entier. Ses compos et reprises vous feront voyager, danser et chanter !

Libre participation

EUR.

Auberge de l’Ours

Borce 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn