Ambiance Musique d’Afrique Auberge de la Vallée de l’Oule Cornillon-sur-l’Oule, 20 juillet 2023, Cornillon-sur-l'Oule.

Cornillon-sur-l’Oule,Drôme

Cette semaine c’est Ambiance Musique d’Afrique à L’Auberge de l’oule !

Possibilité de repas sur place, Bar, Glaces et bonne ambiance.

2023-07-20 20:30:00 fin : 2023-07-20 . .

Auberge de la Vallée de l’Oule

Cornillon-sur-l’Oule 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This week it’s African music at L’Auberge de l’oule!

Meals available on site, bar, ice creams and a great atmosphere

Esta semana, todo gira en torno a la música africana en L’Auberge de l’oule

Comidas in situ, bar, helados y buen ambiente

Diese Woche ist afrikanische Musik in der Auberge de l’oule angesagt!

Möglichkeit, vor Ort zu essen, Bar, Eis und gute Stimmung

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale