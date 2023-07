Concert Birdy Belcoeur Band Auberge de la Dorette Bonneval, 15 juillet 2023, Bonneval.

Bonneval,Haute-Loire

Concert du groupe Birdy Belcoeur Band à l’Auberge de la Dorette à Bonneval le 15 juillet de 19h30 à 21h30. Musique de variétés Pop-Rock.

2023-07-15 19:30:00 fin : 2023-07-15 21:30:00. .

Auberge de la Dorette

Bonneval 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Concert by the Birdy Belcoeur Band at the Auberge de la Dorette in Bonneval on July 15 from 7:30pm to 9:30pm. Pop-Rock variety music

Concierto de la Birdy Belcoeur Band en el Auberge de la Dorette de Bonneval el 15 de julio de 19.30 a 21.30 h. Música pop-rock variada

Konzert der Birdy Belcoeur Band in der Auberge de la Dorette in Bonneval am 15. Juli von 19.30 bis 21.30 Uhr. Pop-Rock-Varieté-Musik

Mise à jour le 2023-07-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay