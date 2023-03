DINER CONCERT : SOIRÉE PIANO AVEC CECILE LESAGE Auberge de la Cholotte Les Rouges-Eaux Les Rouges-Eaux Catégories d’Évènement: Les Rouges-Eaux

Vosges Les Rouges-Eaux . 40 EUR Une soirée pour vous enchanter ! Un apéro-concert « Jazzy », suivi d’un véritable récital autour des musiques de film !

– Les plus grands compositeurs !

– Les chansons de films passées à la postérité ! Accueil et apéro-concert à partir de 19h30, suivi d’un bon repas vosgien servi au rythme de la musique. +33 3 29 50 56 93 http://www.lacholotte.com/ Auberge de la Cholotte 44 La Censé Saint-Dié Les Rouges-Eaux

