Sur inscription. Tarif à partir de 519,00 €

De multiples activités sportives à pratique au sein d’un milieu naturel d’exception Auberge de la Baliu 14 route du Pla Del Mir, 66210 LES ANGLES LES ANGLES Occitanie Route : N20 puis N116 depuis Foix (2h), N166 depuis Perpignan (1h30). Navettes depuis Mont Louis la Cabanasse et Latour de Carol Train : Gare de Mont Louis la Cabanasse à 11km, de Perpignan à 87 km Avion : Aéroport d’Andorre à 86km, de Perpignan à 93 [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}]

L’Auberge de la Baliu est située sur la commune des Angles (Pyrénées Orientales), à 1600 mètres d’altitude, à proximité de Font Romeu. L’établissement bénéficie d’une situation exceptionnelle, en surplomb du lac et la forêt de Matemale, entouré de sentiers de randonnées au travers des montagnes. L’Auberge est équipée de chambres de 3 à 6 lits équipées d’un coin toilette, de plusieurs salles de jeux (ping pong, baby foot, jeux de société…) et d’une salle de détente. Passe tes vacances en altitude, pour faire le plein d’oxygène et de grands espaces au cœur des montagnes pyrénéennes. Nous allons te proposer de multiples activités sportives que tu pratiqueras au sein d’un milieu naturel d’exception : 1 demie journée multi-activités nautiques sur le lac Matemale (balade en voile, canoë, pédalo, padle…)

1 parcours acrobatique d’aventures dans la forêt de la Matte

Randonnée nature pour découvrir la faune et la flore locales

1 demie-journée multiactivités pour t'éclater avec tes copains en faisant du quad, du dévalkart, du trottin'herbe et de l'aéro trampoline Tu auras aussi la possibilité d'aller te baigner en lac ou piscine, de participer à des activités artistiques, des veillées et des soirées à thème. Alors, prêt.e pour l'aventure ? Un certificat d'asaisance aquatique est obligatoire pour la pratique des activités nautiques. Consulter le document « Projet éducatif des PEP »

Consulter le document « Protocole sanitaire »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-08T15:30:00+02:00

2021-08-15T10:00:00+02:00

