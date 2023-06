Sciences et numérique Auberge de Jeunesse Yves Robert Paris, 28 août 2023, Paris.

Sciences et numérique 28 août – 2 septembre Auberge de Jeunesse Yves Robert Tarifs: 500€ . Des transports depuis Saint Étienne du Rouvray mis en place.

Un séjour en auberge de jeunesse, entre activités numériques, activités scientifiques, astronomie et city trip!

Au programme: un séjour éducatif innovant qui permet aux jeunes issus de quartiers politiques de la ville de se réveler dans un cadre extra-scolaire. Au fil des jours les enfants vivront des activités ludiques autour du numérique, des sciences de l’astronomie mais aussi la découverte de la capitale.

Du côté du numérique, ils découvriront et expérimenteront les bases de la programmation, de la robotique ou encore de la webradio. Nous révèleront les talents scientifiques des chercheurs en herbe en les faisant expérimenter autour de l’eau, de l’air, du vent et de la chimie. Le cadre du séjour permettra aux enfants de vivre des activités autour de l’astronomie avec fabrication et lancement de fusées à eau et/ou chimique, des temps de sensibilisation sur le système solaire, les constellations, la Lune, le soleil avec bien entendu des temps d’observation de la voûte céleste lors de veillées. Enfin, étant en plein coeur de Paris, les enfants profiteront d’activités culturelles, de découverte de la ville, de ses monuments et de son histoire.

En plus de ces activités, les enfants pourront découvrir plusieurs ateliers en fonction de leurs envies: landart, activités manuelles et créatives, grands jeux (cluedo, rallye photo…) et jeux sportifs… Des temps ludiques autour de la cityonneté seront aussi instaurés en fonction des enfants présents et de leurs envies, des temps de débat autour de sujet de leur choix pourront avoir lieu, par exemple. La construction de la vie quotidienne du séjour passera par le « faire avec » sur un fond de valeurs chères aux Frrancas: la participation, la bienveillance, l’humanisme, l’expression….

Auberge de Jeunesse Yves Robert 20, esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

