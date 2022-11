L’Art et la Mémoire Auberge de jeunesse Yves Robert Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’Art et la Mémoire Auberge de jeunesse Yves Robert, 18 décembre 2022, Paris. L’Art et la Mémoire 18 – 23 décembre Auberge de jeunesse Yves Robert dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Auberge de jeunesse Yves Robert 20 Esplanade Nathalie Sarraute 75018 PARIS Quartier de la Chapelle Paris 75018 Île-de-France Le séjour proposé par l’association s’inscrit dans un projet de citoyenneté et d’ouverture aux autres. La culture et la mobilité des jeunes en seront les thématiques principales.

12 jeunes âgés de 11 à 16 ans seront hébergés au sein de l’auberge de jeunesse Yves Robert situé dans le 18e arrondissement de Paris.

Les visites de musées et la découverte de monuments nationaux seront au programme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-18T09:00:00+01:00

2022-12-23T19:00:00+01:00

