Nord 19ème édition du festival du cinéma algérien Auberge de jeunesse Stéphane Hessel Lille, 21 décembre 2023, Lille. 19ème édition du festival du cinéma algérien 21 – 23 décembre Auberge de jeunesse Stéphane Hessel L’association Sud Nord Evolution et l’association Azar lancent la 19ème édition du festival du cinéma algérien.

L’ouverture officielle se déroulera le 21 décembre 2023 dès 19h à l’auberge de jeunesse de Lille.

Le festival se déroule du 21 au 23 décembre. Auberge de jeunesse Stéphane Hessel 235 boulevard Paul Painlevé, Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

