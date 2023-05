Séjour Sport et Nature dans le Haut Doubs Auberge de Jeunesse Pontarlier Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Il s'agit d'un séjour d'une semaine entre le 15 et le 21 juillet 2023 ouvetr à des jeunes de 13 à 17 ans issus d'une zone de revitalisation rurale.

L’objectif premier sera le sport de pleine nature. Parallèlement un intérêt particulier sera mis sur la découvetre du patrimoine local comtois.

L'outil photographique sera utilisé pour permettre aux jeunes de rendre compte de leur séjour, notamment aux parents et aux aux groupes lors de la veillée de fin de vacance du Centre Social en Août.
Auberge de Jeunesse Pontarlier
21, rue Marpaud
Pontarlier 25300
0386852465
jeunesse.cshm@gmail.com

