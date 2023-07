Perpignan c’est kiffant AUBERGE DE JEUNESSE Perpignan Catégories d’Évènement: Perpignan

Pyrénées-Orientales Perpignan c’est kiffant AUBERGE DE JEUNESSE Perpignan, 24 juillet 2023, Perpignan. Perpignan c’est kiffant 24 – 28 juillet AUBERGE DE JEUNESSE 310 5 jours pour découvrir l’environnement de la coté ouest de la Méditérannée. Un programme d’activités préparé avec les jeunes et répondant à leurs envies et leurs attentes. Lors de cette semaine, les jeunes pourront pratiquer le rafting, le canyoning, le snorkeling … Nous profiterons de cette semaine pour découvrir le patrimoine de la région. AUBERGE DE JEUNESSE 3 All. Marc Pierre, 66000 Perpignan Perpignan 66020 La Gare Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0549699313 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:30:00+02:00

2023-07-28T08:00:00+02:00 – 2023-07-28T21:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Perpignan, Pyrénées-Orientales Autres Lieu AUBERGE DE JEUNESSE Adresse 3 All. Marc Pierre, 66000 Perpignan Ville Perpignan Departement Pyrénées-Orientales Age min 15 Age max 17 Lieu Ville AUBERGE DE JEUNESSE Perpignan

AUBERGE DE JEUNESSE Perpignan Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perpignan/