Les sudistes à Paris Auberge de jeunesse, 31 octobre 2022, Paris.

Les sudistes à Paris 31 octobre – 4 novembre Auberge de jeunesse

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Fin 2019, un groupe de jeunes adhérents inscrits sur différents projet/séjours en 2020 (ski, tour à vélo, été) a souhaité lancer un projet au niveau européen.

L’intérêt de ce projet est de visiter des villes ou capitales européennes et de vivre la citoyenneté européenne.

Depuis début 2022, un groupe de jeunes adolescents s’est intéressé au projet et à souhaité organiser deux départs en vacances pour l’année. Le premier durant la période estivale avec la visite de Barcelone et le second à Paris avec une escapade de deux jours au grand parc d’attraction Disneyland Paris.

Pour réaliser ces séjours, des dates de rencontre ont été déterminées. Lors des premières réunions, les jeunes viennent avec leurs envies et leurs idées. Sous forme de jeu, les préférences sont données. Ces après-midis permettent au groupe de comprendre, calculer et définir un budget. Ce budget est une première étape pour vérifier la faisabilité du projet, et se rendre compte des dépenses pour ce type de séjour. Les dernières rencontres ont pour but de décider des visites, des activités, des itinéraires, des repas, du règlement intérieur du séjour.

Ces temps de préparation sont indispensables et font pleinement partie de l’organisation des séjours. Les jeunes sont acteurs de leur séjour et responsables de leurs choix. L’équipe d’animation est présente pour orienter et soutenir leurs recherches, leurs décisions. Ces rencontres favorisent les prises de décisions, de parole, et de conscience.

Pour ce séjour, nous partirons en train et serons hébergé dans deux établissements différents. Le premier dans un hôtel près du parc Disneyland Paris, l’hôtel Campanile Val de France et le second dans le cœur de Paris dans une auberge de jeunesse, BVJ Opéra Montmartre. Les jeunes seront dans des dortoirs (filles et garçons séparés). Certains repas seront des pique-niques, ou pris à l’auberge, d’autres au restaurant ou dans des snackings. 2 jours seront consacrés aux visites culturelles parisienne et 2 jours aux attractions.

Intitulé du projet :

Les sudistes à Paris

Date de mise en œuvre :

Du 31 octobre au 4 novembre 2022

Rappel des objectifs :

– Encourager et accompagner les jeunes dans leur projet

– Développer la mobilité

– Découvrir la capitale, notre histoire et notre patrimoine

– Favoriser l’intérêt et la curiosité des jeunes envers la culture

– Favoriser la mixité sociale et de genre et permettre le partage entre jeunes du même âge

Tâches réalisées par les jeunes:

– Décision des monuments/musées à visiter

– Prise de contact auprès des prestataires pour réserver notre venue (envoi de mail et/ou prise de contact téléphonique)

– Règles de vie

– Itinéraires (calcul des trajets, réservation des cartes de tram, réflexion autour des moyens de transport à utiliser …)

– Répartition des chambres

– Décision de certaines activité (Disney)

– Réservation et paiement des hébergements

– Réservation et paiement des billets de train ALLER/RETOUR

– Réservation et paiement des billets d’entrée au parc d’attraction

Les autofinancements :

Le Centre social a à cœur de mobiliser ses adhérents autour d’action d’autofinancement. C’est naturellement que l’équipe d’animation met en place systématiquement lors des projets, un autofinancement. Ils consistent soit à mobiliser les jeunes, soit les parents, soit les parents et les jeunes. Dans le cadre du projet « Les sudistes à Paris » se sont les parents qui sont acteurs de cet autofinancement avec une vente de repas à emporter « paella » prévue le vendredi 14 octobre. Le centre social met à disposition des familles la salle « cuisine » avec le matériel nécessaire pour que les familles ensemble puissent cuisiner.

C’est autour d’une réunion menée par la référente jeunesse que les parents se sont mis d’accord sur le type d’autofinancement qu’ils souhaitaient mettre en place. Chaque parent s’est emparé d’une mission :

– Achat des aliments

– Communication et affichage dans les lieux publics

– Répartition des tâches pour le jour J



