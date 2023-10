De l’Empire Romain à notre civilisation auberge de jeunesse Nîmes, 30 octobre 2023, Nîmes.

De l’Empire Romain à notre civilisation 30 octobre – 3 novembre auberge de jeunesse

Nîmes fut un avant-poste important au temps de l’Empire Romain. Nous irons à la découverte de la civilisation Romaine au travers de la visite des monuments historiques : les Arènes, la maison carrée, la tour magne et les jardins de la fontaine, mairie (l’emblème du crocodile,…).

Il sera évoqué lors de la visite guidée du musée du vieux Nîmes les échanges marchands, mais aussi l’histoire de la fabrication de la toile du JEANS DENIMES.

Nous ne manquerons pas de découvrir ces coutumes sous forme de jeux (jeux de société, escape game…).

Nous allons ensuite faire un bon jusqu’à notre société actuelle, en visitant notamment la plus grande caserne du département (le CSP de Nîmes) ; sensibiliser à la gestion des risques et à l’engagement citoyen (sapeur-pompier volontaire).

Nous découvrirons l’urbanisme et les modes d’expressions tels que le street-art.

Nous pratiquerons différentes activités physiques et sportives, dont nous pourrons comprendre leurs origines (combats de gladiateurs,).

auberge de jeunesse 257 chemin de l'auberge de jeunesse Nîmes 30031 Quartier d'Espagne Gard Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T10:00:00+01:00 – 2023-10-30T22:30:00+01:00

2023-11-03T10:00:00+01:00 – 2023-11-03T22:30:00+01:00