Colo apprenante ados Lyon 16 – 21 octobre Auberge de Jeunesse Lyon Centre

Bienvenue à Lyon, une destination riche en possibilités passionnantes pour votre séjour axé sur l’art, le patrimoine, la culture, les sciences, l’innovation, la citoyenneté, la vie civique, l’alimentation et la santé. Cette expérience permettra d’explorer divers domaines et de plonger dans la riche histoire de cette ville fascinante. Ce séjour à Lyon est conçu pour enrichir les connaissances, stimuler la curiosité, et renforcer l’engagement en tant que citoyen, tout en offrant une expérience culturelle et gastronomique inoubliable.

Auberge de Jeunesse Lyon Centre 41-45 montée du Chemin Neuf 69005 Lyon

2023-10-16T08:30:00+02:00 – 2023-10-16T23:59:00+02:00

2023-10-21T08:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:59:00+02:00