Conférence : L'architecture, un jeu d'enfant

Conférence : L’architecture, un jeu d’enfant Dimanche 15 octobre, 16h00 Auberge de Jeunesse

« L’architecture, un jeu d’enfant. L’aire de jeu de Tourcoing » par le studio Exercice (Nantes), nominé pour l’équerre d’argent 2022 (catégorie Première œuvre)

L’architecture, c’est concevoir et construire des espaces de vie pour chacun. Et quoi de plus vivant qu’une aire de jeux ! L’architecture, un jeu d’enfant ?

Le 15/10 à 16 heures. Rdv devant l’auberge, 41 Rue Victor Schoelcher, Lorient.

Auberge de Jeunesse 41 rue Victor Schoelcher, Lorient Lorient 56100 Kervénanec Morbihan Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T16:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

Ministère de la Culture / Illustration Laurent Bazart