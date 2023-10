A la découverte de Dunkerque Auberge de jeunesse L’Escale Dunkerque, 23 octobre 2023, Dunkerque.

A la découverte de Dunkerque 23 – 28 octobre Auberge de jeunesse L’Escale le tarif est en fonction du quotient familial et du lieu de résidence. il reste symbolique car situé entre 24 et 32 euros les 5 jours

Le séjour de 5 jours ( du 23 au 28 octobre 2023) consiste à découvrir le territoire de Dunkerque, des visites des douves de la cité fortifiée, du phare du risban, du musée des jeux traditionnels du centre national de la Mer (NAUSICAA) et des sports nautiques comme le char à voile, le catamaran, du voilier.

Auberge de jeunesse L'Escale Dunkerque Dunkerque Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T12:30:00+02:00 – 2023-10-23T23:59:00+02:00

2023-10-28T00:00:00+02:00 – 2023-10-28T11:58:00+02:00

visite découverte

DUNKERQUE ses activités et son histoire