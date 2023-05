BazaR Méditerranées – rencontre nationale des pratiques artistiques et culturelles en amateur. (colos apprenantes) Auberge de Jeunesse Les Camélias, 10 juillet 2023, Nice.

(colos apprenantes) 10 et 14 juillet Auberge de Jeunesse Les Camélias 60€

Préambule

Le BazaR c’est l’expression de MJC tournées vers l’avenir, affirmant que la culture est un socle dans notre projet commun et qu’elle est un formidable levier d’émancipation.

Le BazaR c’est une manifestation ancrée dans les projets de territoire, valorisant des initiatives locales,régionales et nationales à destination de la jeunesse.

Le BazaR c’est une culture par laquelle la découverte de la diversité des formes culturelles et des pratiques artistiques en amateur ouvre les horizons à des parcours individuels et collectifs, libérant les potentialités et l’engagement des personnes.

Le BazaR c’est une culture étroitement liée à notre projet d’Education Populaire, qui invite à penser le monde autrement avec des MJC passerelles d’humanité.

Pour donner suite aux premiers Bazar organisés en Midi-Pyrénées, un label a été créé afin de démultiplier l’évènement et permettre une visibilité encore plus forte aux MJC dans leur capacité à porter des évènements sur les pratiques artistiques et culturelles.

Ainsi, pour la première fois sur le territoire, la MJC Agora Nice-Est, la Fédération Régionale des MJC Méditerranée avec le soutien de MJC de France, organisent un évènement créatif et fédérateur autour des pratiques artistiques et culturelles en amateur.

Le BazaR s’inscrit dans une philosophie joyeuse et engagée.

La présence de jeunes d’horizons différents, leur énergie déployée sur l’ensemble de l’événement, palpable à chaque instant, même en dehors de l’action. C’est ce qui donne du sens à l’action culturelle et justifie la démarche du BazaR.

La convivialité, le sens de l’accueil, une fraternité très présente, un confort à être ensemble sont d’autres lignes directrices de l’événement, vécu dans la bonne humeur et le partage.

Ainsi, il convient d’insister sur la nécessite :

– D’un grand respect des amateurs à tous égards : sur le plan technique (conditions de représentation professionnelles), qualité de l’accueil et soin de l’organisation.

– De penser un événement qui suscite l’intergénérationnel, la mixité sociale et culturelle, l’inclusion de personnes en situation de handicap et favorise la rencontre entre les praticiens, artistes, animateurs techniciens et animateurs socioculturels.

– D’encourager les publics à la découverte des pratiques artistiques et culturelles en favorisant l’inscription des participants à un parcours individuel sur l’événement : théâtre, danse, pratiques artistiques, BazaR, musique, vidéo, photo, arts plastiques…

Auberge de Jeunesse Les Camélias 3, rue Spitaliéri 06000 Nice

