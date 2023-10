Cet évènement est passé Séjour Paris ville de culture auberge de jeunesse le d’Artagnan Paris Catégorie d’Évènement: Paris Séjour Paris ville de culture auberge de jeunesse le d’Artagnan Paris, 17 juillet 2023, Paris. Séjour Paris ville de culture 17 juillet – 18 août auberge de jeunesse le d’Artagnan sur inscription Le patrimoine français est très riche qu’il soit culturel ou scientifique. L’objectif du séjour est de partir à la rencontre de ce patrimoine. Nombreux sont les monuments, la tour Eiffel, le château de Versailles, entre autres, qui participent au rayonnement international de la France. Mais force est de constater que de nombreux enfants méconnaissent ces lieux emblématiques même s’ils les ont rencontrés au cours à l’école ou dans leur milieu familial. Il ne s’agit pas ici de construire une culture savante mais davantage de la rencontre physique avec un patrimoine. Le séjour est à destination d’un public de 9-11 ans qui fréquente soit de façon régulière ou occasionnellement la structure. L’effectif prévisionnel est de 15 jeunes et de 3 accompagnants. Le séjour se déroulera du 17 au 21 juillet 2023. auberge de jeunesse le d’Artagnan 80 rue Vitruve Paris 75020 Quartier de Charonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « jeff.thurloy@associationleslones.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-08-18T00:00:00+02:00 – 2023-08-18T01:00:00+02:00 Paris Versailles Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu auberge de jeunesse le d'Artagnan Adresse 80 rue Vitruve Ville Paris Lieu Ville auberge de jeunesse le d'Artagnan Paris latitude longitude 48.85965;2.407782

auberge de jeunesse le d'Artagnan Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/