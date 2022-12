A LA DECOUVERTE DE PARIS Auberge de jeunesse le d’Artagnan, 11 février 2023, Paris.

Tarif de 65€/ séjour. Transport aller et retour organisé en train depuis la gare de Marseille St Charles

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Auberge de jeunesse le d’Artagnan 80 rue Vitruve 75020 Paris Quartier de Charonne Paris 75020 Paris Île-de-France

Il s’agira de permettre aux enfants de bénéficier d’un départ en vacances, dans une ville qui fait rêver grands et petits, en articulant les volets loisirs et éducatifs, afin que le processus de renforcement éducatif ne s’arrête pas. La continuité éducative sera en effet recherchée, et les différentes visites programmées garderont cet objectif et seront en lien avec les apprentissages scolaires.

Il n’est pas nécessaire de présenter Paris, avec la richesse de son patrimoine et de ses lieux connus mondialement. Les visites organisées de Musées associées à la découverte du patrimoine de la ville seront sans nul doute source de souvenirs que les jeunes garderont longtemps.

Un journal de bord collectif sera réalisé afin que chacun travaille un peu chaque jour, avec en perspective l’organisation d’une restitution de leur voyage auprès des autres jeunes du Club et des familles.



