Sur inscription

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. auberge de jeunesse le d’Artagnan 80 rue vitruve paris Quartier de Charonne Paris 75020 Île-de-France Dans ce séjour citoyen à Paris, les jeunes seront donc les principaux acteurs, tant au niveau de sa création que dans son contenu, que ce soit avant mais aussi pendant et au retour. En effet, l’objectif étant que chaque jeune, se documente au préalable pour présenter les lieux visités aux autres adolescents du groupe. Visites des lieux incontournables et du musée d’histoires naturelles. – Favoriser l’engagement et la mobilité des jeunes afin d’en faire un citoyen éclairé.

– Responsabiliser et rendre acteurs les jeunes dans la construction de leurs loisirs.

– Accompagner à l’autonomie dans les visites et à la présentation (culture et l’histoire) de Paris entre pairs.

– Créer des souvenirs communs et une dynamique de groupe pour continuer à faire des projets à l’Espace Projets Jeunes.

– Pouvoir initier une démarche de découverte autour de l’Europe.

– Permettre de rendre accessible un départ pour les jeunes.

Catégorie d'évènement: Paris
Lieu auberge de jeunesse le d'Artagnan
Age minimum 12 Age maximum 17

