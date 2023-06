Aventures estivales à La Rochelle : Le séjour inoubliable pour jeunes explorateurs Auberge de jeunesse La Rochelle La Rochelle, 7 août 2023, La Rochelle.

Aventures estivales à La Rochelle : Le séjour inoubliable pour jeunes explorateurs 7 – 12 août Auberge de jeunesse La Rochelle 40€ par jeunes

Un séjour à La Rochelle avec des jeunes est une expérience incroyable, mêlant à la fois des activités sportives et aquatiques excitantes ainsi que des découvertes culturelles enrichissantes. La ville offre un cadre idéal pour pratiquer une variété de sports, que ce soit sur terre ou en mer. Les jeunes pourront s’essayer à la voile, au surf ou au kayak, explorant ainsi les magnifiques côtes de l’océan Atlantique. Entre les séances de glisse et de sensations fortes, ils auront également l’occasion de visiter les nombreux sites historiques et culturels de La Rochelle. La visite du Vieux Port, la découverte des tours médiévales et la déambulation dans les rues pittoresques du centre-ville ancien leur permettront d’apprécier le charme authentique de cette cité maritime. Ce séjour combinant activités sportives, aquatiques et culturelles sera une véritable aventure enrichissante pour les jeunes, alliant plaisir, découverte et épanouissement.

Auberge de jeunesse La Rochelle 17 avenue des minimes 17031 La Rochelle La Rochelle 17000 Les Minimes Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0148963920 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T09:00:00+02:00 – 2023-08-07T22:00:00+02:00

2023-08-12T09:00:00+02:00 – 2023-08-12T20:00:00+02:00

