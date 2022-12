séjour à la ROCHELLE Auberge de jeunesse la rochelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

séjour à la ROCHELLE Auberge de jeunesse la rochelle, 26 juillet 2021, La Rochelle. séjour à la ROCHELLE 26 – 31 juillet 2021 Auberge de jeunesse la rochelle

40 euros par jeunes pour la semaine

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Auberge de jeunesse la rochelle avenue des Minimes BP 17031 La Rochelle Cedex Les Minimes La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Le projet que nous souhaitons mettre en place est initié par les référents enfance jeunesse des MPT Jacques Tati, Jean Gabin et l’association JAS suite à différents échanges( avec les jeunes, familles, référents…)

En effet depuis plusieurs mois, les jeunes des différents quartiers de Fleury les Aubrais qui fréquentaient les structures régulièrement avant Covid, se plaignent de leur routine quotidienne et nous demandent avec insistance :

«quand est-ce qu’on va rouvrir ?» Ils disent qu’ils se sentent « étriqués », « lassés » depuis la crise sanitaire entre « collège-lycée-gel hydro-alcoolique-maison-masques… »

Malgré le contexte particulier, nous avons gardé ou tenté de conserver un lien avec les jeunes via les réseaux sociaux, la déambulation dans les quartiers… Ce projet sera coordonné par les référents et organisé par les jeunes afin de les rendre acteurs de leur séjour, ils devront donc appeler les différents prestataires afin de pré-réserver les activités qu’ ils souhaitent pratiquer. De plus, ils seront en autonomie lors des réunions de préparation du séjour (logistique, organisation…) L’équipe d’encadrement servira d’appui aux questionnements éventuels des jeunes.

Les jeunes pourront ainsi s’enrichir de leurs découvertes, apprentissages… Le séjour se déroule du 26 au 31 juillet 2021 à l’auberge de jeunesse de la Rochelle avec repas (pension complète)

Public : 8 jeunes de la MPT Jacques Tati

8 jeunes de la MPT Jean Gabin

6 jeunes de l’association JAS

Le séjour est ouvert aux jeunes de 11 à 17ans.

La mixité sera respectée : 11 filles et 11 garçons.

L’équipe encadrante sera également mixte : 4 adultes : 1 référent enfance jeunesse de Gabin, 1 référent enfance/jeunesse de Tati, 1 animateur de JAS et 1 bénévole. Au Programme :  Sorties culturelles et de découverte (visite du stade Rochelais, zoo de la Palmyre, escapade en bateau, aquarium…)

 Loisirs (plage, grands jeux, veillées…)

 Animation vie quotidienne (activités proposées par les jeunes et les animateurs)

 1 dîner en extérieur

 1 ou 2 quartier(s) libre(s)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T10:00:00+02:00

2021-07-31T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, La Rochelle Autres Lieu Auberge de jeunesse la rochelle Adresse avenue des Minimes BP 17031 La Rochelle Cedex Les Minimes Ville La Rochelle Age minimum 11 Age maximum 17 lieuville Auberge de jeunesse la rochelle La Rochelle Departement Charente-Maritime

Auberge de jeunesse la rochelle La Rochelle Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-rochelle/

séjour à la ROCHELLE Auberge de jeunesse la rochelle 2021-07-26 was last modified: by séjour à la ROCHELLE Auberge de jeunesse la rochelle Auberge de jeunesse la rochelle 26 juillet 2021 Auberge de jeunesse La Rochelle La Rochelle La Rochelle

La Rochelle Charente-Maritime