– Séjour culturel à la Rochelle Auberge de jeunesse – La Rochelle La Rochelle, 8 juillet 2021, La Rochelle.

– Séjour culturel à la Rochelle 8 – 15 juillet 2021 Auberge de jeunesse – La Rochelle Selon le quotient familial de 156€ à 250.50€

Ce séjour culturel et sportif plongera un groupe de 15 jeunes (15/17 ans) en immersion totale dans la vie quotidienne d’une colonie de vacances à la mer au grand air…

La vie en collectivité, des jeux de plein air, des sports nautiques, des visites culturelles…seront au rendez-vous durant ces 7 jours, avec notamment la visite de la ville de Rochefort ancienne capitale de la Marine française au 17è siècle et de son Musée National de la Marine. C’est à Rochefort qu’est stationnée la réplique de l’Hermione, la célèbre frégate du Marquis de la Fayette.

Seront prévues les visites du musée Maritime de la Rochelle et celui du Nouveau Monde.

Les jeunes assisteront à des concerts lors des Francofolies de la Rochelle, participeront à des ateliers d’écritures et des ateliers à la sensibilisation à la protection écologique des océans et goûteront aux joies des pratiques sportives (paddle, randonnée pédestre, balade en vélo) dans un esprit d’échange, de convivialité et de respect.

Auberge de jeunesse – La Rochelle Avenue des minimes, la Rochelle La Rochelle 17000 Paris 12e Arrondissement Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 30 94 92 »}, {« type »: « email », « value »: « ychelle@flers-agglo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T08:00:00+02:00 – 2021-07-08T23:59:00+02:00

2021-07-15T00:00:00+02:00 – 2021-07-15T19:00:00+02:00