Séjour culturel à Paris 24 octobre 2022, Paris.

Séjour culturel à Paris 24 et 28 octobre Auberge de jeunesse internationale

Tarifs selon le quotient familial : de 80 à 160€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Nous nous attachons depuis plusieurs années à faire vivre le droit aux vacances pour tous les jeunes qui fréquentent les centres d’animation de Bordeaux.

Les séjours que nous proposons sont aussi pour la jeunesse un moyen d’émancipation, de se connaître, de se confronter aux autres, de découvrir, de comprendre et d’accepter les différences.

Ce séjour se déroulera à Paris, capitale au rythme effréné, ancrée dans son temps, avec ses monuments emblématiques comme la Tour Eiffel ou le Sacré-Cœur, et ses quartiers plus modernes, riches en arts de rue. La capitale arbore un visage à multiples profils.

Notre séjour de vacances va permettre une visite de Paris, associée à des activités culturelles, ludiques et de découverte !

Les activités que nous partagerons durant ces 5 jours s’inscrivent dans les thématiques suivantes :

– la visite et la découverte des musées et des monuments historiques.

– l’implication de tous les participants sur l’organisation de la vie collective : règles de vie, horaires, hygiène, organisation des soirées, parcours dans la ville …

Toutes ces actions participent activement au renforcement des apprentissages et vont permettre l’acquisition de nouvelles compétences.

Cette proposition de séjour émane d’une requête des jeunes concernant l’organisation d’un séjour dans la capitale.

Les jeunes qui fréquentent les Espaces Jeunesse des Centres d’Animation de Bordeaux (C.A.B) ont très peu l’occasion de voyager et beaucoup d’entre eux n’ont jamais eu l’opportunité de visiter Paris et ces monuments.

Ce sera aussi l’occasion pour les jeunes de faire un peu d’histoire en s’amusant, leur permettant de vivre des moments enrichissants pendant la période des vacances d’automne.

La volonté des équipes éducatives des centres d’animation de partir ensemble a pour vocation de mutualiser leurs compétences et de faire rencontrer des jeunes de quartiers différents.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T07:00:00+02:00

2022-10-28T16:00:00+02:00