Les mystères de l’Océan 8 – 22 juillet Auberge de Jeunesse HiLorient De 150€ à 1200€

Bienvenue dans notre colonie de vacances à Lorient en Bretagne, où vos enfants vivront une aventure inoubliable ! Nous sommes ravis de vous proposer un séjour de 15 jours, du 8 au 22 juillet, pour les enfants de 6 à 17 ans, encadrés par 8 animateurs expérimentés.

Au programme, une immersion totale dans la culture bretonne avec des activités riches en découvertes et en sensations fortes. Vos enfants auront la chance de découvrir le patrimoine historique de la région en visitant la cité de la voile Éric Tabarly, la base de sous-marins de Lorient et le musée de la Compagnie des Indes. Ils pourront ainsi remonter le temps et comprendre l’histoire de la navigation et de la résistance bretonne.

Ils auront également l’opportunité de découvrir la nature environnante en se promenant dans la forêt de Carnoët et en observant les dauphins, les phoques et les oiseaux marins lors d’une sortie en mer. Les jeunes seront sensibilisés à l’environnement lors d’une compétition de ramassage de déchets sur la plage, pour leur faire prendre conscience de l’impact de l’homme sur la nature et de l’importance de la protéger.

Et bien sûr, pour des moments de détente et de plaisir, nous prévoyons des activités ludiques, des jeux de plage et des soirées à thème, ainsi que des sorties en ville pour découvrir la culture et la gastronomie bretonne.

L’occasion idéale de se créer des souvenirs inoubliables et de vivre une aventure riche en découvertes et en amitié lors d’un séjour hors du temps !

Auberge de Jeunesse HiLorient 41 Rue Victor Schoelcher, 56100 Lorient Lorient 56100 Kervénanec Morbihan Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T08:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

2023-07-22T00:00:00+02:00 – 2023-07-22T16:00:00+02:00