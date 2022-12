Séjour Sciences Auberge de jeunesse Hi Paris « Le d’Artagnan » Paris Catégorie d’évènement: Paris

Séjour Sciences 25 – 30 octobre 2021 Auberge de jeunesse Hi Paris « Le d'Artagnan »

Sur inscription, avec une participation d’une trentaine d’euros

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Auberge de jeunesse Hi Paris « Le d’Artagnan » 80 rue Vitruve, 75020 Quartier de Charonne Paris 75020 Île-de-France Breteuil est un territoire éducatif rural et vise à réduire la fracture Ville / Campagne. Les problèmes de mobilité sont récurrents dans le secteur. La découverte de nouveaux lieux ouvre par la suite à vouloir se déplacer et devenir autonome dans ses déplacements (transports en commun, métro…).

Le séjour a une dimension éducative par sa découverte de nouveaux lieux dans la capitale française.

Il aura une dominante scientifique et culturelle, les jeunes pourront y découvrir la Cité des Sciences, les Catacombes, le Muséum d’Histoire Naturelle..

Grâce à la communication dans le collège de Breteuil et la participation symbolique des familles, le projet permet de toucher un large public sans exclure une quelconque minorité.

Age minimum 11 Age maximum 17

