Floralies, Beaujardin, Arbrisseau pour le vivre ensemble!! 18 – 22 juillet Auberge de jeunesse Hi ! France

Ce séjour à double dimension a pour objectifs d'un point de vue éducatif et apprenant auprès du public cible de : D'un point de vue éducatif:

– Développer l’esprit critique

– Sensibiliser aux notions de laïcité, l’ouverture d’esprit

– Lutter contre les stéréotypes et les discriminations Et d’un point de vue pédagogique de :

– Favoriser la mixité culturelle,

-Encourager la pratique sportive par le biais d’activités nautiques Pour y parvenir, l’équipe éducative propose :

– en matinée :

Nous utiliserons les matinée pour sensibiliser les jeunes autour des valeurs de la République et de la Laïcité pour l’intermédiaire d’un Kahoot, outil numérique très ludique et apprécié des jeunes, mais aussi lors d’un world café et lors de différents débats où les jeunes pourront amener leur point de vue sur la thématique et où les animateurs pourront répondre à leurs éventuelles interrogations , le dernier outil que nous utiliserons sera un blind test sur des musiques de rap, l’idée étant de reprendre les textes et de faire réagir les jeunes sur le contenu. En après-midi :

Des activités sportives sont également prévues, il s’agira principalement d’activités nautiques ( char à voile, pédalo, kayak, bubble foot sur glace ). Ce sont des activités que les jeunes ont peu l’habitude de pratiquer tout au long de l’année.

