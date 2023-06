SEJOUR DE SENSIBILISATION A L ECOSYSTEME DES LACS EN MILIEU MONTAGNARD Auberge de Jeunesse HI Annecy Annecy, 23 juillet 2023, Annecy.

SEJOUR DE SENSIBILISATION A L ECOSYSTEME DES LACS EN MILIEU MONTAGNARD 23 – 29 juillet Auberge de Jeunesse HI Annecy Sur inscription en fonction du coefficient familial

-séjour sur 7 jours et 6 nuits, organisé par le Centre Social et Culturel du Neuhof.

Public :

-Préadolescent(e)s et adolescent(e)s de 11 à 14ans. Public mixte.

-La capacité du séjour est de 20 jeunes.

Moyens humains :

*1 directeur BAFD* 3 animateurs BAFA *1 stagiaire BAFA

Moyens matériels :

Les infrastructures de l’hébergement « Auberge de Jeunesse HI Annecy 4 route du Semnoz 74000 Annecy » où seront logés les jeunes en pension complète et le matériel sportif & jeux du CSC Neuhof.

Activités :

• Visites & Ateliers pédagogiques/sportives

– Réserve Naturelle Nationale du Bout du Lac d’Annecy

-Ecomusée du lac D’Annecy

-Château-musée d’Annecy

-Les gorges du Fier

-le mont Veyrier et le mont Baron

-la cascade d’Angon

– Randonnées avec guide de montagne (découverte faune/flore)

-Visite de cours d’eau qui s’inscrit dans le cadre des actions prévues par le Contrat de Bassin Fier & Lac d’Annecy : assurées par un éducateur environnement (Natur’Envie), cette sortie sensibilisera les jeunes à l’importance environnementale des cours d’eau sur le bassin versant du Fier et du lac d’Annecy.

Une activité de découverte ludique pour comprendre les spécificités locales et connaitre la variété de la faune et de la flore, le temps d’une balade.

-Via ferrata

-canonying

-paddle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T07:30:00+02:00 – 2023-07-23T23:00:00+02:00

2023-07-29T07:30:00+02:00 – 2023-07-29T22:30:00+02:00

