Alsace / Allemagne Auberge de jeunesse HI 2 Rives Strasbourg, 30 octobre 2023, Strasbourg.

A : Favoriser l’esprit de cohésion, de solidarité et d’entraide

B : S’ouvrir à la culture et au patrimoine allemand

C : Valoriser les initiatives des jeunes

A1 – EC d’accepter les différences des uns et des autres

A2 – EC de vivre en communauté (logement en auberge de jeunesse)

A3 – Organiser une sortie dans un parc d’attraction (Europa park)

B1 – Découvrir le parlement européen

B2 – Organiser une visite ludique guidée de Strasbourg (bateau mouche)

B3 – Sensibiliser les jeunes à la vie d’un refuge de singes et à l’importance de ce lieu

B4 – Permettre aux jeunes de découvrir une nouvelle culture (Allemagne)

C1 – EC de s’écouter et impulser des espaces d’échanges démocratiques tout au long du séjour

C2 – EC d’organiser son propre séjour

C3 – EC de trouver des fonds pour aider au financement du séjour (wash car, vente de muguet, tombola, mise en place d’espace gourmand…)

C4 – EC de se responsabiliser en tant que jeune

Auberge de jeunesse HI 2 Rives 67000 Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin Grand Est

