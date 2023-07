Savoir Rouler en Vélo à Saint-Quentin (Hauts-de-France) Auberge de jeunesse Gauchy, 10 juillet 2023, Gauchy.

Le mouvement vise deux grands objectifs éducatifs: d’une part la citoyenneté et l’engagement et d’autre part l’ouverture à la culture et au monde.

Objectifs pédagogiques :

Le « savoir rouler en vélo » s’adapte particulièrement aux enfants, et jeunes collégiens qui vont être appelés à devenir des citoyens respectueux des règles et aptes à se déplacer dans leur environnement.

Par ses multiples facettes, le vélo est l’outil pédagogique par excellence pour remplir des missions d’éducation transversales.

Du savoir-faire au savoir-être, le vélo facilite l’atteinte d’objectifs variés :

• Le vélo permet aux enfants d’être acteurs du projet, de sa conception à sa réalisation, alors que le reste du temps, ils sont souvent passifs et consommateurs.

• Le vélo permet de développer les qualités personnelles des enfants : autonomie, responsabilité, assiduité, persévérance, tolérance, respect de l’autre et solidarité dans l’effort.

